Стать клиентом Национального НПФ можно в офисах Банка ЗЕНИТ

АО «Национальный НПФ» в партнерстве с ПАО Банк ЗЕНИТ предоставляет возможность перевести пенсионные накопления в Фонд в офисах Банка.

Теперь заключить договор об обязательном пенсионном страховании с Национальным НПФ можно не только в офисе Фонда, но и в одном из 36 аккредитованных офисов Банка ЗЕНИТ на территории России. Специалисты банка проконсультируют и помогут оформить необходимые документы. Комиссия за заключение договора не взимается. Все изменения по пенсионному счету удобно контролировать через личный пенсионный кабинет на сайте Национального НПФ.

«Для Фонда взаимодействие с Банком ЗЕНИТ — это важный этап формирования партнерских отношений с крупнейшими кредитными организациями в России, — прокомментировала исполняющая обязанности генерального директора Национального НПФ Эльвира Розяева. — Банк ЗЕНИТ обладает развитой региональной сетью, таким образом, большее количество граждан нашей страны может эффективно инвестировать пенсионные накопления и получать доступ к высококачественному клиентскому сервису Национального негосударственного пенсионного фонда».

«Совместный проект с Национальным НПФ позволит банку расширить линейку инвестиционных продуктов для физических лиц, сделав ее более универсальной и интересной с точки зрения долгосрочного финансового инвестирования, — отметил Дмитрий Юрин, заместитель председателя правления Банка ЗЕНИТ. — У банка и Национального НПФ схожие задачи: мы сохраняем и приумножаем капитал клиентов. Мы рады предложить нашим клиентам продукт, который востребован на рынке».



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