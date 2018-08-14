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Премьер-министр Татарстана ушел в отпуск

09:27, 14.08.2018
Премьер-министр Татарстана ушел в отпуск
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин ушел в отпуск. Его отдых продлится 12 дней: с 14 по 25 августа.

«На период отпуска исполнение обязанностей Премьер-министра Республики Татарстан возлагается на первого заместителя Премьер-министра РТ Рустама Нигматуллина», — сообщает пресс-служба правительства РТ.

Напомним, что с 23 июля по 5 августа Песошин исполнял обязанности президента Татарстана.

ОбществоВласть Татарстан
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