Премьер-министр Татарстана ушел в отпуск
Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин ушел в отпуск. Его отдых продлится 12 дней: с 14 по 25 августа.
«На период отпуска исполнение обязанностей Премьер-министра Республики Татарстан возлагается на первого заместителя Премьер-министра РТ Рустама Нигматуллина», — сообщает пресс-служба правительства РТ.
Напомним, что с 23 июля по 5 августа Песошин исполнял обязанности президента Татарстана.ОбществоВласть Татарстан
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