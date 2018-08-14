В Перми изменится маршрут автобуса №14

В Перми с 14 августа изменится схема движения автобуса №14.

Городские власти ограничат движение транспорта через пересечение улиц Революции и Николая Островского. Причина изменения маршрута автобуса — реконструкция тепловых сетей и подготовка их к зимнему периоду.

Теперь общественный транспорт в направлении микрорайона Юбилейный будет следовать по улицам Луначарского, Сибирскойя, Белинского, Чернышевского и Южной дамбе. В обратном направлении — по Южной дамбе, улицам Чернышевского, Белинского, Сибирской и Екатерининской.



Ограничения продлятся до 24 августа. Подрядчику поручено обеспечить расстановку соответствующих знаков. Автомобилистам необходимо планировать пути объезда и заранее выбирать маршрут следования, рассказали в мэрии Перми.

Напомним, в Перми из-за ремонта на месяц перекроют центральную улицу.