В Самаре осенью откроют новый детский сад на 230 мест

Новый детский сад появится в микрорайоне Волгарь в Самаре этой осенью.

Дошкольное образовательное учреждение будет рассчитано на 230 мест. На данный момент объект почти полностью готов: завершены все строительно-монтажные работы, осталось смонтировать спецоборудование, установить мебель и технику, а также благоустроить прилежащую территорию, рассказали в городской администрации.

Кроме того, в здании размещены грузоподъемник и пассажирский лифт, которые призваны облегчить передвижение детей на колясках по помещению. Здание оснащено музыкальным и спортивным залами, кабинетами логопеда, психолога, преподавателей по физкультуре и музыке, пищеблоком, медицинским кабинетом и прачечной.

Планируется, что детский сад будет запущен в установленный срок — в октябре этого года.

Напомним, ранее стало известно, что в России простудившихся детей не будут пускать в школы и детсады.