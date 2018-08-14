В Самаре осенью откроют новый детский сад на 230 мест
Новый детский сад появится в микрорайоне Волгарь в Самаре этой осенью.
Дошкольное образовательное учреждение будет рассчитано на 230 мест. На данный момент объект почти полностью готов: завершены все строительно-монтажные работы, осталось смонтировать спецоборудование, установить мебель и технику, а также благоустроить прилежащую территорию, рассказали в городской администрации.
Кроме того, в здании размещены грузоподъемник и пассажирский лифт, которые призваны облегчить передвижение детей на колясках по помещению. Здание оснащено музыкальным и спортивным залами, кабинетами логопеда, психолога, преподавателей по физкультуре и музыке, пищеблоком, медицинским кабинетом и прачечной.
Планируется, что детский сад будет запущен в установленный срок — в октябре этого года.
Напомним, ранее стало известно, что в России простудившихся детей не будут пускать в школы и детсады.ОбществоИнфраструктура
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