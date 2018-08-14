Правоохранители арестовали экс-главу управделами губернатора Алтайского края
Следком сообщил об аресте бывшего главы управделами губернатора и правительства Алтайского края Алексея Белобородова.
По версии следствия, он получил взятки при заключении госконтрактов. Их размер оценивается в 2,7 млн рублей.
В доме подозреваемого проведен обыск.
Напомним, что губернатор Алтайского края Александр Карлин написал заявление об отставке еще в мае.
Экс-управляющий делами Губернатора и Правительства Алтайского края Алексей Белобородов арестован.ОбществоВластьПроисшествия
При заключении госконтрактов он получил от директора коммерческой компании имущество и услуги на 2,7 млн рублей.
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