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Правоохранители арестовали экс-главу управделами губернатора Алтайского края

08:38, 14.08.2018

Следком сообщил об аресте бывшего главы управделами губернатора и правительства Алтайского края Алексея Белобородова.

По версии следствия, он получил взятки при заключении госконтрактов. Их размер оценивается в 2,7 млн рублей.

В доме подозреваемого проведен обыск.

Напомним, что губернатор Алтайского края Александр Карлин написал заявление об отставке еще в мае.


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