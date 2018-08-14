В России количество поданных заявок на микрозаймы выросло до рекордных 91,5 млн

Россияне за первые семь месяцев 2018 года оформили рекордное количество заявок на получение займов в микрофинансовых организациях — около 91,5 миллиона обращений. При этом одобрена была лишь каждая седьмая заявка. Россияне на 1 августа 2018 года оформили около 91,5 миллиона заявок на получение займов, что превышает показатель 2017 года на 22%, передает «РИА Новости».



Специалисты связали рост количества заявок с тем, что многие заемщики стали подавать обращения сразу в несколько МФО.