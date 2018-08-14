«Камгэсэнергострой» заключит договор подряда с «Алабуга Девелопмент» на 3,3 млрд рублей

Совет директоров ПАО «Камгэсэнергострой» одобрил заключение договора подряда с ООО «Алабуга Девелопмент» на 3,3 млрд рублей.

Договор подряда заключен по объекту «Реконструкция и техническое перевооружение механосборочного и гальванического производства двигателя РД-191». Заказчиком выступает ПАО «Протон-Пермские моторы». За подписание договора единогласно проголосовали все девять членов совета директоров «Камгэсэнергостроя», говорится в сообщении опубликованном на сайте раскрытия корпоративной информации.

Субподрядчику необходимо выполнить работы по созданию внутриплощадочных сетей электроснабжения, водовода технической воды на ОЭЗ ППТ «Алабуга», внутриплощадочных подъездных железнодорожных путей II очередь, технопарка производственной базы эксплуатации и др.

При этом у всех объектов указан одинаковый срок начала строительства — 1 августа 2018 года, но разные сроки окончания. Самый поздний из них — 9 декабря 2020 года.

Напомним, ранее «Камгэсэнергострой» вышел из учредителей «Ак Барс Металла».