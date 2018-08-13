Владимир Ткачев: «Отрицательно отношусь к сексуальным меньшинствам. Это против естественного пути»

Нападающий казанского «Ак Барса» Владимир Ткачев в интервью Sport24 высказал свое отношение к актуальной проблеме сексуальных меньшинств в хоккее.

— На днях громко обсуждали высказывание бывшего вратаря «Ак Барса» Андерса Нильссона. Он высказался в поддержку сексуальных меньшинств в хоккее. Какое ваше отношение к этой теме?

— Отрицательное.

— Почему?

— Считаю, что нельзя идти против природы, против естественного пути.

— Если бы в команде появился игрок, который бы поддерживал сексуальные меньшинства, играл бы в шлеме в цветах флага ЛГБТ, то как бы отнеслись?

— Это же его выбор. Я бы не смог ничего сделать. Каждый делает то, что хочет.