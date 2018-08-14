В Татарстане ожидается дождь, гроза и до +25°С

Сегодня, 14 августа, в Республике Татарстан ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза.

Ветер западный умеренный, при грозе с кратковременными усилениями до 15-20 м/с.



Минимальная температура воздуха ночью по республике от +10°С до +15°С, на востоке до +17°С. Максимальная температура днем по Татарстану составит от +20°С до +25°С, сказано в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

В Казани днем ожидается от +22°С до +24°С. В Набережных Челнах столбик термометра покажет от +22°С до +25°С.

Накануне МЧС предупреждало о грозе и сильном ветре в Татарстане 14 августа.