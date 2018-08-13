Всемирный банк выпустит первые в мире блокчейн-облигации на базе Ethereum

Всемирный банк поручил крупному финансовому конгломерату Commonwealth Bank of Australia выпустить первые в мире облигации на блокчейн-базе Ethereum.



«Всемирный банк поручил Commonwealth Bank of Australia стать единственным финансовым институтом, который займется выпуском первых в мире облигаций, созданных, размещенных, передаваемых и управляемых на протяжении всего его жизненного цикла при помощи технологии распределенного реестра», — передает RNS со ссылкой на банк.

Новый тип облигаций получил название bond-i. Операции с долговыми инструментами начнутся после дополнительных консультаций с рядом инвесторов.

Отмечается, что торговля облигациями будет изначально осуществляться в тестовом режиме на специальной блокчейн-платформе, управляемой Всемирным банком и CBA.

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