Всемирный банк выпустит первые в мире блокчейн-облигации на базе Ethereum
Всемирный банк поручил крупному финансовому конгломерату Commonwealth Bank of Australia выпустить первые в мире облигации на блокчейн-базе Ethereum.
«Всемирный банк поручил Commonwealth Bank of Australia стать единственным финансовым институтом, который займется выпуском первых в мире облигаций, созданных, размещенных, передаваемых и управляемых на протяжении всего его жизненного цикла при помощи технологии распределенного реестра», — передает RNS со ссылкой на банк.
Новый тип облигаций получил название bond-i. Операции с долговыми инструментами начнутся после дополнительных консультаций с рядом инвесторов.
Отмечается, что торговля облигациями будет изначально осуществляться в тестовом режиме на специальной блокчейн-платформе, управляемой Всемирным банком и CBA.
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