В Казани за растрату 24 млн рублей судят соучредителя оптовой компании

Фото: Реальное время

В Приволжском райсуде Казани стартует процесс по делу директора и соучредителя ООО «Гамма-Сталь-Поволжье» Антона Фадеичева. Он обвиняется в присвоении и растрате 24 млн рублей.

Вину обвиняемый полностью признал, сообщили «Реальному времени» в прокуратуре Татарстана. Однако ущерб им погашен лишь в размере 800 тысяч рублей.

По версии следствия, с июля 2013 года по октябрь 2016 года директор ООО, используя свое служебное положение, из корыстных побуждений давал указания подчиненным отгружать листы нержавеющей стали за наличный расчёт по рукописным накладным. После такой отгрузки наличные и накладные передавались директору, а он не проводил сведения об отгрузке товара через бухгалтерскую программу 1С и не вносил в кассу полученные средства.

На старте расследования дела директор скрылся от уголовного преследования, и в августе 2017 года его объявили в федеральный розыск. В июне 2018 года задержали и арестовали по решению суда.

В том же Приволжском райсуде повторно рассматривают дело главбуха ЖСК «Волга-27», обвиняемой в растрате 12,7 млн рублей.