В Татарстане может появиться программа по борьбе с борщевиком

В Татарстане разработали специальный комплекс мер, направленный на борьбу с борщевиком. В ближайшее время в республике должна быть утверждена соответствующая программа.

Планируется, что к этому вопросу в Госсовете РТ вернутся в сентябре — октябре. Изначально разработка программы началась именно по инициативе комитета по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике республиканского парламента.



«Специальная программа по борьбе с борщевиком уже разработана, но еще не принята. Пока особых способов борьбы нет, нет и отдельного финансирования для борьбы с растением», — рассказала начальник отдела защиты растений Россельхозцентра по РТ Гузель Хусаинова.

По ее словам, наиболее распространен сорняк в Агрызском, Арском, Высокогорском и Пестречинском районах республики. Также растение встречается и в столице Татарстана: его скопления обнаружены вдоль Казанки и на Сухой реке.