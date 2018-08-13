Ижевский завод АвтоВАЗа возобновил работу

Предприятие «ЛАДА Ижевск» возобновило работу после летнего корпоративного отпуска.

Также каникулы закончились у GM-АвтоВАЗ, калужского «ПСМА Рус» и петербургских заводов Nissan и Toyota, передает «Автостат». В это время на предприятиях проводилось плановое обслуживание оборудования.

На сегодня корпоративный отпуск продолжается на московском заводе Renault, который возобновит работу с 27 августа. Во время коллективного отпуска на предприятии будут внедрены дополнительные улучшения в рамках подготовки к запуску новой глобальной модели — кроссовера С-сегмента.

Мировая премьера новинки состоится в конце августа на Московском автосалоне — 2018. Поставки модели с завода в Москве на российский рынок начнутся в 2019 году.