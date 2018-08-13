В России стали чаще покупать Ferrari и Lamborghini

По итогам первого полугодия 2018 года в России суммарно продали 35 новых автомобилей Ferrari и Lamborghini. Одна Ferrari отправилась в Татарстан.



За шесть месяцев текущего года в России реализовали 16 автомобилей Ferrari против 15 в прошлом году. Половина из них приходится на спорт-купе Ferrari 488, также популярны модели 812 Superfast и GTC 4 Lusso, передает «Автостат».

При этом девять новых Ferrari было куплено в Москве, по две машины в Санкт-Петербурге и Подмосковье. По одной отправилось в Татарстан, Тюменскую область и Республику Алтай.

Кроме того, россияне купили 19 Lamborghini (в прошлом году — 17). Из них 13 авто пришлось на модель Huracan, остальные — Aventador.