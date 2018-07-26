Введение новых тарифов ОСАГО могут перенести на осень

Вступление в силу указания Банка России по расширению тарифного коридора в ОСАГО может быть перенесено на начало осени.



«Мы немножко, наверное, сдвигаемся по срокам с нормативным актом по расширению коридора. Хотели его летом зарегистрировать, но, судя по всему, технически просто не успеваем это сделать», — передает «Коммерсант» слова главы департамента страхового рынка ЦБ Филиппа Габунии.

В регуляторе отметили, что это технический перенос.

Ранее Минфин РФ направил поправки в закон «Об ОСАГО» в заинтересованные ведомства. Министерство предлагает учитывать при расчете стоимости полиса стиль вождения клиента.