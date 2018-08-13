Слепые велосипедисты проедут по Казани по пути из Астаны в Париж

Сегодня через Казань проедут участники веломарафона Blind Race Astana — Paris для слепых и слабовидящих. Они уже побывали в Пестрецах и Набережных Челнах.

Велосипедисты въедут в Казань через Мамадышский тракт, передает агентство «Татмедиа». Они проследуют по улицам Аграрной, Космонавтов, Ершова и Карла Маркса до Генерального консульства Республики Казахстан в столице Татарстана.

Сегодня в Общественной палате пройдет специальный круглый стол с участниками заезда. Завтра велосипедисты пообщаются с журналистами и отправятся в Чебоксары.

Марафон Blind Race Astana — Paris стартовал в Астане 4 августа. Таким образом, велосипедистам понадобилось чуть больше недели, чтобы добраться из Казахстана в Татарстан.