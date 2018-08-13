Известный экономист Самир Амин умер в Париже
Известный левый экономист Самир Амин скончался в Париже в возрасте 86 лет, передает агентство Ahram. Франко-египетский мыслитель считался одним из главных идеологов неомарксизма.
Он был одним из основоположников мир-системного подхода и некоторое время имел влияние на будущих лидеров «красных кхмеров».
Среди работ Амина наиболее известными являются: «Империализм и неравное развитие» и «Вирус либерализма. Перманентная война и американизация мира».
В разное время Самир Амин работал в министерстве экономики Египта, министерстве планирования Мали и в Африканском институте ООН.Общество
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