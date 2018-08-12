Новости происшествий

18:45 МСК
Новости раздела
Происшествия

В Удмуртии загорелись два вагона направлявшихся в Татарстан шпал

17:51, 12.08.2018
В Удмуртии загорелись два вагона направлявшихся в Татарстан шпал
Фото: 18.mchs.gov.ru

Сегодня в Удмуртии произошел пожар на поезде, направлявшемся из Балезщино в Агрыз (Татарстан). Загорелись два вагона шпал.

Сообщение о возгорании поступило в 13:10, когда поезд был возле села Яган Малопургинского района Удмуртии. Их доставили на запасной путь станции Горочный пост, передает пресс-служба республиканского главка МЧС.

К тушению привлекались 37 человек и 13 единиц техники. Однако пожар был ликвидирован только в 14:34.

Происшествия УдмуртияТатарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты