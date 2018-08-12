В Удмуртии загорелись два вагона направлявшихся в Татарстан шпал

Сегодня в Удмуртии произошел пожар на поезде, направлявшемся из Балезщино в Агрыз (Татарстан). Загорелись два вагона шпал.

Сообщение о возгорании поступило в 13:10, когда поезд был возле села Яган Малопургинского района Удмуртии. Их доставили на запасной путь станции Горочный пост, передает пресс-служба республиканского главка МЧС.

К тушению привлекались 37 человек и 13 единиц техники. Однако пожар был ликвидирован только в 14:34.