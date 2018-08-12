Уфимцы Семен Чистяков и Родион Амиров стали призерами Кубка Глинки/Гретцки

В Канаде завершился престижный международный турнир Кубок Глинки/Гретцки среди игроков до 18 лет. Российские хоккеисты сумели завоевать бронзовые медали, обыграв в матче за 3-е место сверстников из США — 5:4.

Как сообщает пресс-служба уфимского «Салавата Юлаева», в составе российской сборной бронзовые медали завоевали игроки уфимского «Толпара» защитник — Семен Чистяков и нападающий Родион Амиров.

На групповом этапе россияне также победили американцев, но с более внушительным преимуществом — 8:3, в той игре уфимский нападающий Родион Амиров записал на свой счет голевую передачу.

