Наставник «СЮ» Николай Цулыгин: «Если говорить о команде, то эмоции положительные»

ХК «Салават Юлаев» продолжает готовиться к новому сезону КХЛ на льду «Уфа Арены». Уфимский этап «предсезонки» и работу тренерского штаба прокомментировал наставник команды Николай Цулыгин:

— Итоги подводить еще рано. Если говорить о команде, то эмоции положительные. Все ребята стараются, работают, выкладываются полностью. Так что никаких проблем нет, и это очень приятно.

Напомним, с 14 по 18 августа «юлаевцы» выступят на «Кубке губернатора Челябинской области». Соперниками уфимской команды станут магнитогорский «Металлург», омский «Авангард» и хозяина турнира — «Трактор».

14 августа «Салават Юлаев» откроет турнир матчем с «Металлургом».