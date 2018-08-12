NASA запустило зонд для изучения Солнца

Сегодня с базы ВВС США на мысе Канаверал специалисты NASA запустили аппарат Parker Solar Probe для изучения Солнца. Космическое агенство вело прямую трансляцию запуска.

Зонд Parker в ходе семилетней миссии совершит 24 витка вокруг Солнца и сможет приблизиться к нему на расстояние 6,1 млн км над поверхностью звезды. До этого так близко к Солнцу не приближался ни один аппарат, созданный человеком.



Во время полета Parker Solar Probe будет наблюдать, как энергия и тепло движутся через солнечную корону, сможет взять образцы внешних слоев атмосферы звезды и измерить параметры частиц солнечного ветра.

Ранее NASA перенесло запуск зонда Parker Solar Probe на 12 августа из-за большого количества стартов других аппаратов.