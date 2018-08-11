NASA отложило запуск зонда для исследования Солнца

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) отложило запланированный на сегодня запуск зонда Parker Solar Probe для изучения Солнца. Об этом передает Twitter ведомства.

Причиной такого решения является большое количество запусков других аппаратов. Отправка зонда в к Солнцу запланирована на завтра, 12 августа, с мыса Канаверал.

Ранее сообщалось, что зонд NASA Parker Solar Probe должен был доставить к Cолнцу чип с именами 1,1 млн землян.