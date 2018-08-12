В результате стрельбы в Манчестере пострадали 10 человек

Десять человек получили ранения разной степени тяжести в результате стрельбы в британском Манчестере. Об этом сообщает местная полиция.

«Жители и гости района, конечно, будут обеспокоены произошедшим. Мы выделим дополнительные силы для патрулирования этой территории сегодня утром и в ближайшие дни», — говорится в заявлении полиции.



Уточняется, что стрельба произошла у Клэрмонт Роуд в районе Мосс Сайд. За несколько часов до инцидента в Манчестере завершился Карибский карнавал.



The Guardian со ссылкой на полицию сообщает, что жизни раненых, по предварительным данным, ничего не угрожает.



В прошлом году не менее 10 человек пострадали в результате стрельбы у здания парламента в Лондоне.