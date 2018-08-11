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Турция собирается вести торговлю с Россией в нацвалюте — Эрдоган

20:59, 11.08.2018
Турция собирается вести торговлю с Россией в нацвалюте — Эрдоган
Фото: kremlin.ru

Турция собирается вести торговлю с Россией, Китаем и Ираном в национальных валютах. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Если страны Европы тоже захотят избавиться от оков доллара, то Анкара готова перейти и с ними на аналогичные расчеты», — приводит его слова RT.

Ранее стало известно, что Kонгресс США заморозил поставки Турции F-35 из-за покупки страной российских C-400. После этого Эрдоган пообещал подать на Штаты в суд.

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