Житель Германии вызвал полицию из-за назойливой белки

В немецком городе Карлсруэ мужчины пожаловался на преследования со стороны белки.

По словам мужчины, животное долго ходило за ним, после чего он решил обратиться за помощью.



Как сообщается в «Фейсбук» полиции Карлсруэ, к моменту прибытия стражей порядка грызун уснул. Его назвали Карлом-Фридрихом и передали в центр спасения животных.

Напомним, что в ноябре 2016 года белка чуть не сорвала досрочные выборы президента США в штате Огайо.