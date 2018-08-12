Житель Германии вызвал полицию из-за назойливой белки
В немецком городе Карлсруэ мужчины пожаловался на преследования со стороны белки.
По словам мужчины, животное долго ходило за ним, после чего он решил обратиться за помощью.
Как сообщается в «Фейсбук» полиции Карлсруэ, к моменту прибытия стражей порядка грызун уснул. Его назвали Карлом-Фридрихом и передали в центр спасения животных.
Напомним, что в ноябре 2016 года белка чуть не сорвала досрочные выборы президента США в штате Огайо.Происшествия
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