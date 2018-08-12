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Житель Германии вызвал полицию из-за назойливой белки

01:31, 12.08.2018
Житель Германии вызвал полицию из-за назойливой белки
Фото: pixabay.com

В немецком городе Карлсруэ мужчины пожаловался на преследования со стороны белки.

По словам мужчины, животное долго ходило за ним, после чего он решил обратиться за помощью.

Как сообщается в «Фейсбук» полиции Карлсруэ, к моменту прибытия стражей порядка грызун уснул. Его назвали Карлом-Фридрихом и передали в центр спасения животных.

Напомним, что в ноябре 2016 года белка чуть не сорвала досрочные выборы президента США в штате Огайо.

Происшествия
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