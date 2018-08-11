В Татарстане мошенник получил 40 тыс. рублей за организацию похорон живого человека

В Татарстане мошенник получил деньги за организацию похорон живого человека. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Как сообщает пресс-служба МВД РТ, 10 августа неизвестный через соцсеть сообщил пенсионерке о смерти родственника, предложив свою помощь в организации похорон. Женщина поверила словам незнакомца, и, не проверяя информации, в тот же день перечислила мошеннику 40 тыс. рублей. После этого пенсионерка все же решила связаться с родственниками, после разговора с которыми поняла, что стала жертвой аферистов.

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