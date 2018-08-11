Новости спорта

11:44 МСК
Новости раздела
Спорт

Глеб Никитин вручит Кубок губернатора Нижегородской области по хоккею сегодня

11:01, 11.08.2018

Сегодня между нижегородским «Торпедо» и московским «Динамо» проидет финальная игра турнира за Кубок губернатора Нижегородской области. Победитель получит приз из рук врио главы региона Глеба Никитина.

Игра начнется в 19:00, передает НТА «Приволжье».

Напомним, в этом году в турнире принимали участие шесть команд: ХК «Торпедо», три динамовских коллектива из Москвы, Минска и Риги, «Автомобилист» (Екатеринбург), «Спартак» (Москва).

СпортХоккей
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты