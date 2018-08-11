Завкафедрой университета в Ижевске обвиняют в краже 2 миллионов рублей

Зампрокурора Удмуртской республики утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении заведующего кафедры ФГБОУ ВО «ИжГТУ им. М.Т. Калашникова» за кражу 2 млн рублей.

«В октябре 2015 года Т., используя существующие договорные обязательства ИжГТУ с одной из коммерческих организаций г. Ижевска на выполнение научно-исследовательских работ, путем обмана и злоупотребления доверием руководства высшего учебного заведения, похитил 2 миллиона рублей, причинив университету материальный ущерб в особо крупном размере», — говорится в сообщении прокуратуры по Удмуртии.

Отмечается, что уголовное дело рассматривается в рамках совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, совершенное в особо крупном размере.

В настоящее время дело направлено для рассмотрения по существу в суд.