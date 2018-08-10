Россия с 15 августа ограничит ввоз персиков и абрикосов из Сербии и Македонии

Россельхознадзор с 15 августа вводит временные ограничения на поставки косточковых культур, в том числе абрикосов и персиков, из Сербии и Македонии. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.



Решение принято в связи с ввозом в Россию из этих стран партий персиков и абрикосов с монилиозной гнилью. Зараженные фрукты поступили в Россию в период с 13 июля по 10 августа.

В ведомстве добавили, что ограничения продлятся, пока Сербия и Македония не примут мер по недопущению экспорта зараженной продукции.



В Сербии уже заявили, что введут максимально жесткие меры по обеспечению фитосанитарной безопасности поставляемой в Россию продукции. Перечень принятых мер будет направлен российской стороне в ближайшее время.



Ранее Россия ограничила ввоз продуктов из Абхазии из-за клопов.