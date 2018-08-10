В Уфе завод «Промсвязь» выставили на торги за 710 млн рублей
В Башкирии на продажу выставлено имущество ОАО «Уфимский завод «Промсвязь». Предприятие оценивается в 710 млн рублей.
Торги назначены на 4 октября, пишет портал proufu.ru.
В имущество завода входит 16 нежилых помещений общей площадью 40 706,4 кв. м и 11 земельных участков общей площадью 46 916 кв. м.
Ранее сообщалось, что акционеры завода рассмотрят вопрос об отчуждении имущества. Стоимость сделки должна была превысить 50% стоимости его активов. Отмечалось, что объекты «Промсвязи» уже свободны от производственной деятельности.
Справка
«Промсвязь» специализируется на разработке и производстве телекоммуникационного оборудования и цифровой аппаратуры, предоставляет услуги по контрактному производству и сервисному обслуживанию. Основными изделиями предприятия являются цифровые телевизионные приставки формата HD, IPTV HD mini, производимые по заказу «Ростелекома».
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