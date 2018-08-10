В Уфе завод «Промсвязь» выставили на торги за 710 млн рублей

В Башкирии на продажу выставлено имущество ОАО «Уфимский завод «Промсвязь». Предприятие оценивается в 710 млн рублей.

Торги назначены на 4 октября, пишет портал proufu.ru.

В имущество завода входит 16 нежилых помещений общей площадью 40 706,4 кв. м и 11 земельных участков общей площадью 46 916 кв. м.

Ранее сообщалось, что акционеры завода рассмотрят вопрос об отчуждении имущества. Стоимость сделки должна была превысить 50% стоимости его активов. Отмечалось, что объекты «Промсвязи» уже свободны от производственной деятельности.