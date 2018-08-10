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Блокирующий «Урала» Игорь Филиппов вызван в сборную России

14:04, 10.08.2018

Блокирующий «Урала» Игорь Филиппов вызван в состав сборной России для подготовки к чемпионату мира, сообщает пресс-служба башкирского волейбольного клуба.

Напомним, что в июле Игорь Филиппов стал победителем Лиги наций в составе российской команды. Этот турнир был дебютным для блокирующего «Урала» в национальной сборной на взрослом уровне. Один из туров лиги прошел под сводами «Уфа-Арены», где россияне провели три матча.

В прошедшем сезоне Филиппов сыграл 25 матчей за уфимцев и набрал 222 очка (134 — в атаке, 67 — на блоке и 21 — на подаче).

СпортВолейбол Башкортостан
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