Блокирующий «Урала» Игорь Филиппов вызван в сборную России

Блокирующий «Урала» Игорь Филиппов вызван в состав сборной России для подготовки к чемпионату мира, сообщает пресс-служба башкирского волейбольного клуба.



Напомним, что в июле Игорь Филиппов стал победителем Лиги наций в составе российской команды. Этот турнир был дебютным для блокирующего «Урала» в национальной сборной на взрослом уровне. Один из туров лиги прошел под сводами «Уфа-Арены», где россияне провели три матча.

В прошедшем сезоне Филиппов сыграл 25 матчей за уфимцев и набрал 222 очка (134 — в атаке, 67 — на блоке и 21 — на подаче).