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Бречалов отменил встречу с кандидатами на пост главы Ижевска

10:21, 10.08.2018
Бречалов отменил встречу с кандидатами на пост главы Ижевска
Фото: realnoevremya.ru / Тимур Рахматуллин

Глава Удмуртии Александр Бречалов отменил сегодняшнюю встречу с кандидатами на пост мэра Ижевска.

Как сообщил корреспондент «Реального времени», встреча была перенесена на неопределенное время.

Напомним, что сегодня кандидаты должны были в очередной раз представить Бречалову концепции развития Ижевска.

Накануне глава Удмуртии заменил одного из членов конкурсной комиссии, которая будет выбирать мэра Ижевска. Место гендиректора завода «Купол» Фанила Зиятдинова занял гендиректор «Ижевского радиозавода» Дмитрий Беккель.

ОбществоВласть Удмуртия
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