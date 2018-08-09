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Курс рубля упал до минимума 2016 года после информации о новых санкциях США

08:46, 09.08.2018
Курс рубля упал до минимума 2016 года после информации о новых санкциях США
Фото: pixabay.com

Курс доллара на биржевых торгах в среду обновил максимум с ноября 2016 года и достиг отметки 65,69 рубля за доллар США.

Сильнейшее за 4 месяца обесценение рубля и падение фондового рынка обусловлено информацией о новых санкциях, которые вводят Соединенные Штаты в отношении России с 22 августа.

Участники рынка считают, что американский законопроект еще будет смягчен. Несмотря на это в ближайшей перспективе факторов укрепление рубля не произойдет, пишет «Коммерсант».

Его ослаблению способствует конвертация дивидендов крупнейших российских компаний и сезонные факторы. В частности, компаниям нет необходимости платить налоги, соответственно, на рынке пониженное предложение валюты.

Ранее сообщалось, что курс доллара впервые с 19 июня превысил отметку в 64 рубля.

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