Курс рубля упал до минимума 2016 года после информации о новых санкциях США

Курс доллара на биржевых торгах в среду обновил максимум с ноября 2016 года и достиг отметки 65,69 рубля за доллар США.

Сильнейшее за 4 месяца обесценение рубля и падение фондового рынка обусловлено информацией о новых санкциях, которые вводят Соединенные Штаты в отношении России с 22 августа.



Участники рынка считают, что американский законопроект еще будет смягчен. Несмотря на это в ближайшей перспективе факторов укрепление рубля не произойдет, пишет «Коммерсант».



Его ослаблению способствует конвертация дивидендов крупнейших российских компаний и сезонные факторы. В частности, компаниям нет необходимости платить налоги, соответственно, на рынке пониженное предложение валюты.



Ранее сообщалось, что курс доллара впервые с 19 июня превысил отметку в 64 рубля.