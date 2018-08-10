В Перми оцепили отделение Сбербанка

В Индустриальном районе Перми полицейские оцепили отделение Сбербанка. Ранее в социальных сетях очевидцы писали, что ночью произошел налет на банк.

Информацию о нападении в региональном главке МВД не подтвердили. По данным полицейских, в 4 часа ночи поступило сообщение о том, что в помещении банка находятся подозрительные личности. На место выехал наряд Росгвардии, но в Сбербанке никого не оказалось.

Установлено, что оборудование не повреждено, деньги не похищены. Сейчас по данному факту проводится проверка. Здание банка оцеплено.

Напомним, ранее в Кировской области осудили сотрудницу Сбербанка, похитившую у вкладчиков порядка 100 тыс. рублей.