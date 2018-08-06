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В Кировской области осудили сотрудницу Сбербанка, похитившую деньги вкладчиков

13:49, 06.08.2018
В Кировской области осудили сотрудницу Сбербанка, похитившую деньги вкладчиков
Фото: commons.wikimedia.org

В Омутнинском районе Кировской области вынесен приговор 44-летней сотруднице Сбербанка.

По данным суда, с июля по август прошлого года женщина подделывала документы и проводила фиктивные кассовые операции во время своей работы в банке. Таким образом женщина похитила у вкладчиков порядка 100 тысяч рублей, рассказали в областной прокуратуре.

Сотрудница Сбербанка полностью признала свою вину, а также выплатила потерпевшим ущерб. В итоге ее приговорили к одному году условно с испытательным сроком на один год и четыре месяца.

Напомним, ранее Сбербанк зафиксировал 300 тысяч попыток украсть деньги со счетов клиентов за год.

Общество Кировская область
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