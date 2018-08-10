Медведев: расширение санкций против РФ является объявлением экономической войны

Возможное расширение санкций против России можно будет назвать объявлением экономической войны. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

«Если последует что-то типа запрета деятельности банков или использования той или иной валюты, то это можно будет назвать совершенно прямо, это объявление экономической войны. И на эту войну необходимо будет реагировать — экономическими методами, политическими методами, а в случае необходимости и иными методами. И наши американские друзья это должны понимать», — цитирует его «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что законопроект о новых антироссийских санкциях, подготовленный американскими сенаторами, включает запрет на долларовые расчеты для российских банков.