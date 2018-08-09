Андрей Коваленко: «Если Зарипов мужик, пусть звонит мне, нечего говорить за спиной»

Глава профсоюза игроков КХЛ Андрей Коваленко прокомментировал информацию о скандале, возникшем на встрече организации с хоккеистами «Ак Барса». Ранее в телеграм-канале журналиста Алексея Шевченко вышла новость, что игрок казанцев Данис Зарипов на встрече позвонил одному из хоккеистов «Динамо», который опроверг разрешение долговых проблем с клубом, и фактически поставил под сомнение деятельность профсоюза.



«Кому-то это очень надо. Агентам, игрокам? Я не знаю. Меня на этой встрече не было, я не имею права комментировать. Когда я сам переговорю с Зариповым, тогда и прокомментирую его слова. Пусть он эти претензии скажет мне. Вот и все. По «Динамо» мы уже давали отчет прессе, отчет даем каждой команде. Поэтому пусть там все рты свои закроют, кто за «Динамо» говорит. Все претензии пусть предъявляют мне.

Это преднамеренная атака на профсоюз и на меня. Это разве незаметно? И началось это с марта, и каждый лентяй сейчас просто пытается профсоюз кинуть. По «Динамо» ни один агент не решил этот вопрос, ни одна лига этим не занималась. Только профсоюз бегал по судам, по юристам и адвокатам. И еще и получаем такую дичь, да пошли все они!

Если кто-то хочет предъявить претензии, пусть набирает мне. Если Зарипов — хоккеист и нормальный мужик, пусть набирает мне. А за спиной нечего говорить! И раздувать из-за того, что там был скандал. Была рабочая обстановка, рабочее собрание, на котором игроки высказались», — сказал Коваленко корреспонденту Sport24.ru.

Также сообщается, что в итоге в профсоюз вступило лишь два игрока «Ак Барса».