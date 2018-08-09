Потерянное свидетельство о смерти Орхана Джемаля нашлось у авиакомпании

Авиакомпания Air France передала Следственному комитету России (СКР) свидетельство о смерти погибшего в Центральноафриканской Республике (ЦАР) журналиста Орхана Джемаля.

Документ выдадут вдове журналиста по ее требованию, передает «Коммерсант».

Кроме того, власти ЦАР обнаружили ноутбук и телефон одного из убитых российских журналистов.

«Важными уликами для следствия могут стать ноутбук, съемный носитель информации, а также мобильный телефон одного из журналистов с российской и центральноафриканской сим-картами. В настоящее время готовится запрос к местному оператору сотовой связи с просьбой предоставить информацию о звонках и сообщениях, которые были сделаны с этого телефона»,— сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее друг Орхана Джемаля журналист Максим Шевченко сообщил, что заключение о смерти журналиста было потеряно.