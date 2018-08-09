Потерянное свидетельство о смерти Орхана Джемаля нашлось у авиакомпании
Авиакомпания Air France передала Следственному комитету России (СКР) свидетельство о смерти погибшего в Центральноафриканской Республике (ЦАР) журналиста Орхана Джемаля.
Документ выдадут вдове журналиста по ее требованию, передает «Коммерсант».
Кроме того, власти ЦАР обнаружили ноутбук и телефон одного из убитых российских журналистов.
«Важными уликами для следствия могут стать ноутбук, съемный носитель информации, а также мобильный телефон одного из журналистов с российской и центральноафриканской сим-картами. В настоящее время готовится запрос к местному оператору сотовой связи с просьбой предоставить информацию о звонках и сообщениях, которые были сделаны с этого телефона»,— сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее друг Орхана Джемаля журналист Максим Шевченко сообщил, что заключение о смерти журналиста было потеряно.ОбществоВласть
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