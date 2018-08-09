Владелец гостиницы в Сочи признался в переделке ливневки, где погиб мальчик из Татарстана

Хозяин гостиницы в Лазаревском районе признался, что переделал ливневую канаву, в которой погиб ребенок из Татарстана.

«Хозяина гостиницы допросили, он признал, что переделал ливневку. Статья небольшой тяжести, это считается преступление по неосторожности. Поэтому на серьезное наказание рассчитывать не приходится», — приводит сообщение прокуратуры Краснодарского края «РИА Новости».

Напомним, что 3 августа в сочинском поселке Лазаревское скончался мальчик из Татарстана — он упал в ливневую канаву. Находившаяся рядом с ребенком бабушка прыгнула в воду и попыталась извлечь внука, но его течением унесло в море. Подробнее об обстоятельствах гибели семилетнего Коли Малькова — в материале «Реального времени».