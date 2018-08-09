В Татарстане суд завершил банкротство аксубаевской «дочки» «Вамина»
Арбитражный суд Татарстана завершил конкурсное производство в отношении ООО «Агрофирма «Вамин Аксу».
Решение было принято 3 августа, говорится в сообщении, опубликованном в реестре сведений о банкротствах.
Ранее «Реальное время» писало о том, куда разошлись активы татарстанского агрохолдинга. Тогда сообщалось, что судьба Аксубаевского маслодельного завода пока не решена. Возможность купить предприятие рассматривал «Красный восток».БизнесПромышленностьАгропром Татарстан
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