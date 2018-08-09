Гендиректор «Комос Групп» не вошел в топ-10 рейтинга элиты Удмуртии

«Реальное время» составило рейтинг политической и деловой элиты Удмуртии. Гендиректор агрохолдинга «Комос Групп» Андрей Шутов не вошел в первую десятку, заняв 11-ю строчку.

Первым стал глава республики Александр Бречалов. Его главным достижением стали планы сократить 30% чиновников УР.

За Бречаловым следует руководитель его администрации Сергей Смирнов. Замыкает тройку лидеров председатель правительства Ярослав Семенов.

В первой пятерке также первый вице-премьер УР Александр Свинин и спикер Госсовета УР Алексей Прасолов.

Топ-10 рейтинга включает в себя главного федерального инспектора по Удмуртии Дмитрия Мусина, сенатора Любовь Глебову, начальника УФСБ по УР Дмитрия Дряхлицына, депутата Госдумы от Удмуртии Андрея Исаева и бывшего главу АО «Концерн «Калашников» Алексея Криворучко.

Подробнее можно прочитать в материале «Реального времени».