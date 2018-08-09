В Ижевске жители микрорайона «Татар Базар» попросили переименовать улицы в честь Кадырова и Сигала

Жители микрорайона «Татар Базар» в Ижевске написали обращение к временному исполняющему полномочия главы города Сергею Задорожному с просьбой переименовать находящиеся там улицы Красина и Нагорную соответственно в улицы Рамзана Кадырова и Стивена Сигала.

Копия обращения с подписями около 50 человек имеется у «Реального времени».

Жители микрорайона, который представляет собой в основном частный сектор, выступают против начавшегося здесь строительства высоток. Переименование улиц, по задумке авторов обращения, может привлечь внимание Рамзана Кадырова и Стивена Сигала, которые могли бы помочь местным жителям «справиться с беззаконием и несправедливостью», а также притеснениями со стороны застройщиков, которые они характеризуют как «строительный террор».

«Как известно, Рамзан Кадыров успешно справился с терроризмом в Чечне, а Стивен Сигал не раз спасал мир от угрозы терроризма в голливудских фильмах», — пишут авторы обращения. Отмечается, что оно уже направлено в администрацию Ижевска.

Ранее в конце июля на территории микрорайона прошел согласованный властями митинг против многоэтажной застройки. В нем приняло участие около 500 человек.

Высотки возводятся в непосредственной близости от частных домовладений, при этом жители жалуются на постоянный шум, пыль и строительный мусор, падающий на их участки, в феврале рядом с детской коляской упала деревянная балка, к счастью, ребенка в ней не было.

Ранее руководство Удмуртии анонсировало изменения в правила землепользования и застройки, которые позволят сохранить «Татар Базар» в зоне малоэтажной застройки. Строительство уже начатых высоток продолжается.