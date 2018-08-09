Наставник «Нижнего Новгорода» Дмитрий Черышев: «Сегодня мы потеряли два очка»

Накануне ФК «Нижний Новгород» сыграл вничью 0:0 в домашнем матче первенства Футбольной национальной лиги против «Луча» из Владивостока. После пяти матчей нижегородцы занимают 7-е место в турнирной таблице.

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Дмитрий Черышев прокомментировал исход поединка с «Лучом»:

— В первую очередь хочу поблагодарить болельщиков, которые так здорово нас поддерживали сегодня. Атмосфера на стадионе была просто шикарная. Ребята очень хотели порадовать болельщиков, играли с желанием, с большой самоотдачей. Увы, сегодня мы потеряли два очка. Для меня это очень грустный день. Мы играли против команды, которая всю игру оборонялась. Пытались растянуть их оборону, и порой у нас это получалось. К сожалению, мало было прострелов, ударов по воротам. Ну и свои моменты, конечно, надо реализовывать. Отмечу, что у команды есть огромное желание расти и прогрессировать. Будем продолжать вырабатывать менталитет победителей, — сказал наставник.