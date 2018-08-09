Защитник «Уфы» Игорь Дивеев стал призером международного турнира в составе сборной России

Сборная России U-20, в составе которой выступал защитник «Уфы» Игорь Дивеев, в финальном матче международного турнира COTIF-2018 уступила в дополнительное время (1:2) сверстникам из Аргентины, сообщает пресс-служба уфимского клуба.

Турнир проходил с 28 июля по 8 августа. За это время сборная России сыграла шесть матчей: четыре встречи на групповом этапе — со сборной Марокко (4:3), сборной Валенсии (6:0), сборной Катара (3:0) и сборной Уругвая (0:0), полуфинал со сверстниками из Венесуэлы (2:0) и финал с Аргентиной (1:2).

Во всех шести матчах Игорь Дивеев выходил в основном составе и играл без замен, а в финальной встрече воспитанник уфимского футбола открыл счет.