В ижевском ТЦ «Омега» произошел пожар – соцсети

Сегодня утром очевидцы заметили, что к ТЦ «Омега» подъехали несколько пожарных машин. На месте происшествия работали как минимум четыре бригады.

Пользователи соцсетей предположили, что в здании мог начаться пожар. Также жизнеспособной версией выглядят учения, которые регулярно проводятся после трагедии в кемеровской «Зимней вишне».

Однако, стоит отметить, что в МЧС России еще 30 июля объявили об окончании проверок, проводимых во всех ТЦ страны.

Ранее во время тревоги в ижевском ТЦ «Италмас» клиентов центра здоровья «Ижевские термы» не стали выпускать для эвакуации. По словам владельца центра Юрия Бычкова, его сотрудники знали, что тревога ложная.