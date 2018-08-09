В ижевском ТЦ «Омега» произошел пожар – соцсети
Сегодня утром очевидцы заметили, что к ТЦ «Омега» подъехали несколько пожарных машин. На месте происшествия работали как минимум четыре бригады.
Пользователи соцсетей предположили, что в здании мог начаться пожар. Также жизнеспособной версией выглядят учения, которые регулярно проводятся после трагедии в кемеровской «Зимней вишне».
Однако, стоит отметить, что в МЧС России еще 30 июля объявили об окончании проверок, проводимых во всех ТЦ страны.
Ранее во время тревоги в ижевском ТЦ «Италмас» клиентов центра здоровья «Ижевские термы» не стали выпускать для эвакуации. По словам владельца центра Юрия Бычкова, его сотрудники знали, что тревога ложная.Происшествия Удмуртия
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