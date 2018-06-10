Израиль уничтожил в секторе Газа палестинский туннель

Израильские военные подорвали туннель в секторе Газа, который позволял палестинским боевикам-аквалангистами незаметно выходить в море.

«Мы знаем, что это был функционирующий туннель — его использовали по крайней мере в тренировочных целях… Он позволял ныряльщикам покидать сектор Газа, не поднимая головы над поверхностью моря и оставаясь незамеченными для израильских наблюдательных постов», — цитирует руководителя пресс-службы Армии обороны Израиля подполковника Йонатана Конрикуса «РИА Новости».



Ранее израильские истребители нанесли удар по позициям радикального палестинского движения «Хамас» в южной части сектора Газа.