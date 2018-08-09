«Славица» проиграла спор в суде из-за мороженого «Бедный еврей»

Городской суд Набережных Челнов признал законным предостережение в отношении ООО «Торговая компания «Славица». Речь шла о недопустимости осуществления экстремисткой деятельности.



Поводом для мер прокурорского реагирования стали результаты проверки и экспертное мнение специалистов о продукции компании — мороженом «Бедный еврей», передает Chelny-biz.

Эксперт, психолог филиала челнинского КФУ Ольга Нургатина, пояснила, что название может задевать национальные чувства и достоинство евреев. Прокуратура не нашла оснований не доверять мнению психолога.

В «Славице» также утверждали, что мороженое производится не в Челнах, а в Красноярске, поэтому предостережение объявлено не по адресу. Прокуроры сослались в суде на выписки из ЕГРЮЛ, согласно которым Вадим Сулаков, гендиректор ООО «ТК Славица», является еще и учредителем фабрики в Красноярске.

Суд поддержал прокуратуру. Отмечается, что предостережение, объявленное руководству «Торговой компании «Славица», не нарушает никаких прав истца, так как никаких юридических последствий не влечет.

Ранее фабрика мороженого «Славица» в Набережных Челнах выпустила новое мороженое под названием «Бедный еврей». Это вызвало недовольство общественности, в том числе главы городской еврейской общины Набережных Челнов Леонида Штейнберга.