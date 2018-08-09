Сегодня в Татарстане дожди и до +20

В четверг, 9 августа, в Татарстане будет облачно с прояснениями. Временами по республике пройдут дожди, местами сильные.



В отдельных районах Татарстана гроза. Ветер северо-западный умеренный до сильного, порывами до 15—17 м/с, при грозе кратковременные усиления до 20 м/с.

Максимальная температура днем по Татарстану составит от +15°С до +20°С, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

В Казани днем ожидается от +17°С до +19°С. В Набережных Челнах дневная температура воздуха составит от +15°С до +17°С.

Ранее МЧС предупредило татарстанцев о грозе и сильном ветре 8 и 9 августа.