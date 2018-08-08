Министр культуры Ульяновской области Ольга Мезина покинет пост

Министр культуры Ульяновской области Ольга Мезина находится на больничном. Однако она уже написала заявление об увольнении.

Чиновница решила подать в отставку по состоянию здоровья, передает ulgrad.ru. Губернатор заявление пока не подписал.

Сейчас обязанности главы регионального Минкульта исполняет замминистра Евгения Сидорова.

Мезина занимает пост министра культуры с апреля 2017 года. До этого она два года являлась заместителем главы администрации Ульяновска по развитию человеческого потенциала. С мая 2012 года по апрель 2015 года возглавляла Управление образования администрации.