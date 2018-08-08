В Перми возродят арт-объект «Стена Цоя»

В пермском экстрим-парке установят «Стену Цоя». Ее создадут художник Всеволод Григорьевич и скульптор Павел Баязитов.

Торжественное открытие арт-объекта состоится 15 августа в рамках фестиваля «Рок-н-ролльный экстрим. Играем!». После состоится концерт с исполнением песен группы «Кино», пишет «ПроПермь».

Добавим, что ранее Стена Цоя» уже существовала в Перми в 2011 году. Однако она простояла недолго – через пару месяцев ее демонтировали.

Напомним, ранее скончался художник и музыкант группы «Кино» Андрей Крисанов.